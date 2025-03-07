Главные новости за 7 марта. Новороссийск

С начала года в порту Новороссийска запретили ввоз 1,2 тыс. т апельсинов

Ночной пожар в Анапе не относится к природному парку Анапская пересыпь.

Новороссийский зерновой терминал завершит проект «Авто1500» в 2026 году.

В Новороссийске создадут санитарно-обмывочный пункт для обеззараживания граждан.

Трава на спортплощадке обойдется Новороссийску в 1,4 млн рублей.

В Новороссийске построенный на земле Минобороны дом оградят для патрулирования.

В Новороссийске предприниматель попал под суд за контрафактные товары.

Сто человек остаются без света из-за аварии на электросетях под Новороссийском.

В Новороссийске отразят атаки БПЛА в ходе боевых учений 10 марта.