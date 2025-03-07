В Новороссийске предприниматель попал под суд за контрафактные товары

Предприниматель из Новороссийска продавал контрафактные товары под видом оригинальной продукции. Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 32-летняя обвиняемая продавала аксессуары для мобильных телефонов и других электронных устройств. Товары с признаками подделки она реализовывала в торговой точке на проспекте Ленина.

Правоохранители изъяли в торговой точке приезжей из Пермского края не менее 983 единиц контрафактных товаров: чехлы на мобильные телефоны, блоки питания, наушники, кабели, зарядные устройства и другие аксессуары. Все они были маркированы известными товарными знаками, тогда как документы, подтверждающие оригинальность товара, отсутствовали.

Общая сумма ущерба правообладателям превысила 3,5 млн руб. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров), передано в суд. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Алена Воробьева