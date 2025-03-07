В Новороссийске построенный на земле Минобороны дом оградят для патрулирования

Недостроенный на земле Минобороны в Новороссийске 16-этажный дом оградят и будут патрулировать. Об этом сообщает «НР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Долгострой на улице Тобольская, 1 был возведен в 2008 году на земельном участке, который принадлежал Минобороны РФ. Дом не смогли достроить, однако территория участка передана в федеральную собственность и находится в ведении Минобороны.

Здание хотели снести, поскольку заброшенное строение может стать опасным для подростков, поскольку рядом с домом открылась школа. В 2019 году администрация Новороссийска подала иск в Арбитражный суд с требованием признать строительство самовольным и снести объект, но здание так и не было признано аварийным.

В 2021 году недострой решили законсервировать. После жалоб местных жителей власти Новороссийска пообещали до 15 марта 2025 года огородить здание и регулярно его патрулировать.

Алена Воробьева