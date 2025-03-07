В Новороссийске создадут санитарно-обмывочный пункт для обеззараживания граждан

Постановление о создании в Новороссийске санитарно-обмывочного пункта (СОП) для санитарной обработки населения подписали в администрации. Документ опубликован в соответствующем разделе на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Санитарно-обмывочный пункт на территории Новороссийска появится в рамках создания объектов гражданской обороны санитарной обработки жителей и их одежды, а также кожных покровов в случае воздействия радиоактивных и заражающих веществ. Помещение, приспособленное под такой санитарно-обмывочный пункт, будет приравниваться к объекту гражданской обороны.

Для создания таких пунктов власти планируют провести переговоры с банными комплексами Новороссийска. Пока в перечне СОП указаны две бани и один банно-прачечный комбинат. Также предполагается, что бытовые помещения организаций и предприятий независимо от форм собственности будут приспособлены под санитарно-обмывочные пункты для специальной обработки жителей и подвижного состава автотранспорта.

В санитарно-обмывочных пунктах разметят необходимое оборудование для обработки кожных покровов, одежды и обуви, сменную форму, дегазирующие и дезинфицирующие средства. Полная санитарная обработка будет проводиться в течение 3-5 часов с момента заражения. В СОП можно будет получить противогаз и первую медицинскую помощь в случае необходимости.

Ранее положение о создании санитарно-обмывочного пункта в Новороссийске было подписано в 2017 году. Под СОП планировалось отвести стационарные банные комплексы и подвижные санпропускники – палатки, списанные автобусы и вагоны.

Алена Воробьева