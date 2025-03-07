Сто человек остаются без света из-за аварии на электросетях под Новороссийском

Аварийное отключение энергоснабжения в селах под Новороссийском оставило без электричества сто человек. Об этом сообщает МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Частичное отключение энергоснабжение произошло в населенных пунктах Владимировка, Гайдук, Золотая Рыбка. Бригада специалистов работает на месте аварии. Причина и время включения уточняется.

По информации Электросети Кубани, в 11:10 большая часть абонентов запитана, без напряжения остается 100 человек, работы продолжаются.

Алена Воробьева