Сто человек остаются без света из-за аварии на электросетях под Новороссийском
Аварийное отключение энергоснабжения в селах под Новороссийском оставило без электричества сто человек. Об этом сообщает МЦУ Новороссийска.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Частичное отключение энергоснабжение произошло в населенных пунктах Владимировка, Гайдук, Золотая Рыбка. Бригада специалистов работает на месте аварии. Причина и время включения уточняется.
По информации Электросети Кубани, в 11:10 большая часть абонентов запитана, без напряжения остается 100 человек, работы продолжаются.