С начала года в порту Новороссийска запретили ввоз 1,2 тысяч тонн апельсинов

С начала 2025 года в морском порту Новороссийска запретили ввоз 1,2 тыс. т зараженных цитрусовых из Турции и Египта. Это следует из данных, размещенных на сайте Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

За два месяца 2025 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора не допустили к ввозу на территорию Российской Федерации 50 партий цитрусовых из Турции и Египта общим весом 1,2 тыс. т из-за выявления карантинного объекта – средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata Wied).

Среди партий цитрусовых – апельсины и мандарины из Турции, Египта и Израиля. При проверке завезенных партий в морской порт «Новороссийск» были выявлены живые личинки средиземноморской плодовой мухи.

Наибольшее количество мандаринов было завезено в порт «Новороссийск» с начала 2025 года по 10 января. Во время карантинного фитосанитарного контроля специалистами ведомства были проверены 609 партий мандаринов общим объемом более 5,5 тыс. т, поступивших из Турецкой Республики и Арабской Республики Египет. Карантинный объект был выявлен в пяти партиях продукции общим объемом 109,13 т, поступивших из Турции, и в четырех партиях общим объемом 87,46 т из Египта. Партии зараженной продукции были запрещены к ввозу.

Следующая крупная партия цитрусовых поступила в морской порт «Новороссийск» в феврале 2025 года. В 14 партий общим объемом более 441 т цитруса из Турции и Египта специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора также была выявлена средиземноморская плодовая муха.

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов партии зараженных апельсинов были запрещены к ввозу, также выдано предписание на фумигацию.

С начала 2024 года управлением было проконтролировано более 862 тыс. т цитрусовых, ввозимых на территории Российской Федерации через пункт пропуска морского порта «Новороссийск». Основными странами-экспортерами являются Арабская Республика Египет и Турецкая Республика. Специалистами аккредитованных лабораторий в отношении подкарантинной продукции были проведены исследования в отношении цитрусовых (мандаринов, апельсинов и лимонов).

Алена Воробьева