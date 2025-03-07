Трава на спортплощадке обойдется Новороссийску в 1,4 млн рублей
Администрация Новороссийска объявила о завершении аукциона на замену покрытия из искусственной травы на спортивной площадке по улице Мефодиевская, 110, за 1,4 млн руб. Информация опубликована на портале «Госзакупки».
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Заказчиком выступает МБУ «Центр физкультурно-массовой работы с населением». Подрядчика определят 7 марта. Срок выполнения работ: с 25 марта по 25 апреля 2025 года.
Как указано в информации об объекте закупки, подрядчику предстоит провести работы по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки.
Ранее в Новороссийске оценили капитальный ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения «Мужская гимназия», в которой расположен технико-экономический лицей (МБОУ ТЭЛ имени С.Г. Горшкова), в 27,7 млн руб. Подрядчика определят 7 марта 2025 года.