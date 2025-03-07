Новороссийский зерновой терминал завершит проект «Авто1500» в 2026 году

Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») завершит реализацию проекта «Авто1500» по расширению терминала в морском порту. Об этом сообщает пресс-служба НЗТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба НЗТ Фото: пресс-служба НЗТ

Новороссийский Зерновой Терминал начал строительство семиэтажного ремонтно-бытового корпуса в связи с предстоящим расширением терминала в рамках проекта «Авто1500». Как сообщили в пресс-службе НЗТ, новое здание станет одним из самых высоких в промышленной зоне порта Новороссийск. Объект планируют сдать весной 2026 года.

«Авто1500» — инвестиционный проект НЗТ, который предполагает увеличение объемов перевалки зерна с автомобильного транспорта на 1,5 тыс. т в год. В результате его реализации появится две новые линии автоприема мощностью 800 т в час, шесть силосов для хранения зерна общей емкостью 70 тыс. т, конвейерная линия общей производительностью 1,6 тыс. т в час, а штат сотрудников терминала увеличится почти на 40%.

«После запуска новых силосов и линии автоприема, которые уже возведены на терминале в рамках проекта «Авто1500», штат предприятия увеличится почти на 40% — это около 150 человек»,— сообщил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

В здании будут располагаться ремонтный цех, административная зона с кабинетами для сотрудников, санитарная зона с прачечной, душевыми и раздевалками. Для сотрудников создадут современные и комфортные рабочие места, которые отвечают всем необходимым требованиям охраны труда. Сейчас строительство находится в финальной стадии.

«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский Зерновой Терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%).

Новороссийский Зерновой Терминал — один из крупнейших в стране комплекс по перевалке зерновых культур. Введен в эксплуатацию в 2008 году, обладает собственными глубоководными причалами и всей необходимой инфраструктурой для качественной перевалки зерна, устройствами приема зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта.

Алена Воробьева