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В Новороссийске отразят атаки БПЛА в ходе боевых учений 10 марта

В понедельник, 10 марта, в Новороссийске пройдут военные учения по отражению атаки беспилотников и безэкипажных катеров в Военной гавани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Боевые учения запланированы на 10 марта, в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории морского порта Новороссийска. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают тактические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и атаки БПЛА.

В ходе учений из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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