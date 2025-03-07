Проект капитального ремонта подготовили для станции метро «Кировский завод»

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект по сохранению станции метро «Кировский завод». Акт был опубликован 6 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ООО «СМУ-19». Согласно документу, речь идет о капремонте и реставрации фасадов и интерьеров вестибюля, а также наклонного хода.

В вестибюле предполагается реставрация штукатурной отделки, лепного декора, мраморной и гранитной облицовки, окон и дверей. В наклонном ходе отремонтируют бюст Ленину, торшеры и светильники, элементы плафонов и стекла.

Не забудут сделать гидроизоляцию пола, усилить некоторые проемы, заделать трещины в стенах, удалить коррозийные элементы с колонн, довести до идеала инженерные системы. Работы будут проводить без закрытия станции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на станции метро «Фрунзенская» закончили работы по сносу вестибюля и демонтажу эскалаторов. Сейчас ведутся работы по устройству свайного поля для фундамента нового вестибюля.

Андрей Маркелов