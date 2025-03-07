С парковкой разобрались в суде

Ответственность за неправильно припаркованный каршеринговый автомобиль несет компания, а не водитель. Такое решение Верховный суд России принял по итогам рассмотрения жалобы сервиса «Каршеринг Руссия». Организация пыталась оспорить штраф в 150 тыс. руб., который наложили за то, что пользователь припарковал машину на газоне в Санкт-Петербурге. Суд отметил, что правонарушение зафиксировало специальное устройство, а значит, санкция применяется против собственника автомобиля независимо от того, физическое это лицо или юридическое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Всегда ли за подобные правонарушения отвечает каршеринговая компания? Если проступок зафиксировали сотрудники ГИБДД, то водитель, а не сервис, предоставивший машину, должен понести наказание, подчеркнул адвокат адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Венгерский: «Позиция Верховного суда соответствует действующему законодательству. Более того, он придерживается ранее занятой позиции, которую озвучил еще в 2019 году: субъект правонарушения различный, в зависимости от ситуации. Первое — когда административное правонарушение в области дорожного движения фиксируется при помощи технических средств. В этом случае в соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ ответственность несет собственник транспортного средства. Если же правонарушение фиксируется непосредственно сотрудниками ГИБДД, то в этом случае ответственность на том, кто управлял ТС».

Каршеринговые компании не заинтересованы в сотрудничестве с водителями, которые нарушают правила дорожного движения. Поэтому они применяют к таким клиентам различные санкции, отметила главный редактор издания Truesharing Полина Волкова: «Автомобиль каршеринга арендуется по договору. Конечно, компании вправе применять санкции. Например, у них есть свои штрафы за нарушение определенных правил, в том числе штраф за неправильную парковку. Когда человек садится за руль, он соглашается с правилами и обязуется машину парковать правильно. В данной ситуации это, скорее всего, будет решаться через то, чтобы этот штраф перенаправить клиенту сервиса.

Каршеринги очень активно работают с тем, чтобы их аудиторией были люди, которые не хотят нарушать никакие правила. Для этого у компаний есть рейтинги вождения, от которых зависит стоимость.

То есть если вы хорошо водите, то вам открываются доступы к новым, более премиальным автомобилям, выгодная цена, всякие приятные бонусы. Если же вы, наоборот, человек, который регулярно нарушает ПДД, то компания просто блокирует вам доступ. Автомобиль — это очень дорогостоящее имущество. И у игроков этого рынка совершенно нет никакого желания или интереса в том, чтобы машины арендовали те, кто будет обращаться с ними неаккуратно и доставлять проблемы другим».

В Москве каршерингом регулярно пользуются 1,7 млн человек, сообщили в дептрансе столицы. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, в прошлом году число ДТП с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось на 11%.

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Далила Цельбель