Подано первое заявление на участие в праймериз на выборах мэра Черногорска

Депутат горсовета Вячеслав Финогенов стал первым претендентом на место кандидата от «Единой России» (ЕР) в мэры Черногорска в Хакасии. Он подал заявление для участия в электронном предварительном голосовании партии.

По данным республиканского отделения ЕР, господин Финогенов является региональным координатором партийного проекта «Безопасные дороги». Вячеслав Финогенов принимал участие в предыдущих выборах главы Черногорска в 2020 году. Тогда он занял третье место с результатом 15,12% голосов.

Черногорском с населением 78 тыс. человек с 2010 года руководит Василий Белоногов. Он является также секретарем городского отделения ЕР.

Как писал «Ъ-Сибирь», подача заявлений на участие в праймериз стартовала 5 марта. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Валерий Лавский