В сложных сибирских условиях

Электронное предварительное голосование (ЭПГ) «Единой России» по отбору кандидатов на выборах в сентябре 2025 года стартует 5 марта. К числу регионов, где единороссов ожидает сложная избирательная кампания, руководство партии отнесло Новосибирскую и Томскую области. В первой из них предстоят выборы областного законодательного собрания и горсовета Новосибирска, во второй — гордумы Томска. Новосибирские единороссы решили дополнить процедуру праймериз заслушиванием планов претендентов на заседаниях избирательных штабов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявки на участие в праймериз «Единой России» можно будет подавать с 5 марта

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Заявки на участие в праймериз «Единой России» можно будет подавать с 5 марта

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Томской и Новосибирской областях «Единая Россия» (ЕР) объявила о старте процедуры электронного предварительного голосования. По итогам праймериз должны быть отобраны кандидаты партии на выборах в сентябре 2025 году. В том числе, в заксобрание Новосибирской области, в муниципальные парламенты Новосибирска и Томска.

В конце февраля, выступая на круглом столе Фонда развития гражданского общества «Партийный ландшафт перед началом избирательной кампании», член генсовета ЕР Сергей Перминов отнес оба сибирских региона к числу тех, где «нас ожидают очень крепкие баталии». Вывод был сделан, в частности, на основе итогов предыдущих выборов в 2020 году. Тогда, например, в томской гордуме фракция ЕР получила лишь 11 мест из 37 (уже в ходе работы созыва она увеличилась до 14 человек). В новосибирский горсовет была избрана группа независимых депутатов, четверо из которых затем были признаны иноагентами и лишены депутатских полномочий.

На сессии томской гордумы 4 марта председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам, единоросс Илья Леонтьев сообщил о том, что первое заседание областного оргкомитета ЭПГ состоялось 3 марта. «Людей, которых мы выдвигаем в кандидаты в думу города Томска, мы начинаем искать и приглашать уже сейчас»,— отметил он.

В конце февраля состоялось заседание президиума политсовета регионального отделения (РО) ЕР, на котором секретарь РО, губернатор Владимир Мазур поставил задачу на предстоящие кампании.

«Сегодня “Единая Россия” в Томской области имеет 262 мандата в представительных органах муниципальных образований — это 74% от общего числа мандатов. Мы ставим перед собой задачу взять не менее 75% мандатов на предстоящих муниципальных выборах… Партия должна сформировать большинство для обеспечения совместной работы власти на территории каждого муниципального образования»,— сказал он.

В пресс-службе РО не смогли пояснить, поставлен ли план в 75% в отдельно взятой гордуме Томска.

Первое заседание оргкомитета 3 марта состоялось и в Новосибирской области. По словам секретаря РО, губернатора Андрея Травникова, партия ставит своей задачей «сохранить и улучшить позиции» в заксобрании, а в горсовете Новосибирска «укрепить позиции партии, исправив ошибки, которые мы отмечали в прошлую избирательную кампанию в 2020 году».

При этом новосибирские единороссы решили не ограничиваться собственно процедурой праймериз. «Областной и региональный штабы начали заслушивания всех кандидатов, которые намерены участвовать в избирательном процессе, не дожидаясь предварительного голосования как по отдельным округам законодательного собрания, так и по большинству округов в горсовет Новосибирска»,— сообщил господин Травников. Он добавил, что такое нововведение не подменяет процедуры предварительного голосования.

«Заслушивание стратегии и планов не подменяет процедуры ЭПГ. Решений по итогам таких выступлений нет — они носят информационный характер, для ознакомления штаба с возможностями кандидатов, ознакомления с положением дел в той или иной территории, оказания методической помощи, если таковая требуется. Кандидатуры, которые поддержит “Единая Россия”, будут определены по итогам ЭПГ и не иначе»,— подтвердили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе РО ЕР, уточнив, что заслушивания проходят по инициативе самих кандидатов.

«Я бы не стал говорить, что внутри ЕР сейчас происходит разброд и шатание, все-таки это достаточно управляемая структура, и губернатор Андрей Травников как секретарь отделения удерживает дисциплину. Пока внутренняя конкуренция внутри ЕР скрыта, но иногда какие-то проявления этой борьбы нанайских мальчиков под ковром вырываются наружу»,— комментировал ранее ситуацию в новосибирском РО ЕР «Клубу регионов» новосибирский политолог Алексей Осипов. В беседе с «Ъ-Сибирь» он предположил, что «наиболее предпочтительные кандидатуры уже устоялись, этот пакет и будет представлен на праймериз».

Выдвигаться на праймериз можно до 24 апреля. 14 апреля начнется регистрация избирателей. Голосование продлится с 19 по 25 мая.

Валерий Лавский