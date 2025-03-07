Мэрия Уфы отказала минзему в переводе участка в Сипайлово под жилую застройку

Мэрия Уфы отказала министерству земельных и имущественных отношений Башкирии в изменении вида разрешенного использования участка на Сипайловской улице. Соответствующее постановление, подписанное сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на сайте администрации. Решение принято по итогам общественных обсуждений, говорится в документе.

Министерство просило изменить вид использования с проектирования и строительства многофункционального гаражного комплекса на многоэтажную жилую (высотную) застройку.

Общественные слушания, инициированные минземом, проходили в октябре 2024 года. Планировалось, что на участке 1,3 га на въезде в Сипайлово разместится жилой комплекс из трех 35-этажных домов. Большинство участников обсуждений выступило против застройки.

Проекты планировки и межевания территории разрабатывает ООО «Арт-сити», получившее в аренду соседний участок по указу главы Башкирии.

Идэль Гумеров