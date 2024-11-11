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Проект застройки на въезде в Сипайлово не прошел общественные обсуждения

Большинство участников общественных обсуждений высказалось против изменения вида разрешенного использования участка на въезде в Сипайлово на многоэтажную жилую застройку. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии Уфы, в общей сложности с 25 октября по 7 ноября было подано 88 замечаний и предложений по проекту, соответствующими положению об обсуждениях признаны лишь 53 из них.

В поддержку изменения вида использования высказались 27 человек, однако в протокол включили 13 голосов. Против проекта подано 61 одно замечание, из них соответствующими положению признаны 40.

Комиссия по правилам землепользования и застройки Уфы рекомендовала признать общественные обсуждения состоявшимися с отрицательным результатом обсуждений.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с предложением разрешить застройку участка площадью 1,3 га напротив гипермаркета «Лента» и Кошкиного леса на Сипайловской улице выступило министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. В пояснительной записке к извещению о начале обсуждений говорилось о планах возвести на въезде в микрорайон три 35-этажные высотки с подземным паркингом. Предполагалось, что общая площадь квартир составит 57 тыс. кв. м.

Идэль Гумеров

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