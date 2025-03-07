Главные новости к утру 7 марта

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойна. В него войдет криптовалюта, конфискованная властями у злоумышленников. Ее сумма оценивается в 200 тыс. (по нынешнему курсу — $17 млрд).

В сирийских городах Латакия, Тартус и Хомс введен комендантский час на фоне столкновений между сотрудниками госбезопасности и сторонниками экс-президента Башара Асада. Погибли как минимум 13 силовиков, есть раненые.

После ухода зарубежных лейблов российские компании нарастили выручку и прибыль на 50–60%, выяснил «Ъ». Среди крупнейших игроков рекордный результат у «Первого музыкального издательства» — 2,6 млрд руб. выручки.

Американская компания SpaceX во время восьмого тестового запуска прототипа корабля Starship потеряла с ним связь. Это уже вторая неудача при запуске Starship с начала года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО о принципе коллективной обороны. При этом о предоставлении стране членства в альянсе речи не идет.

Президент США Дональд Трамп хочет провести с Россией и Китаем переговоры о денуклеаризации. По его мнению, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия».

Как выяснил «Ъ», крупнейший в России производитель полимерных труб «Полипластик» получил контроль в поставщике пластиковых систем «АМС Про», который до 2023 года был подразделением бельгийской Aliaxis. За счет сделки покупатель может обзавестись площадкой для расширения мощностей и усилить направление экспорта.