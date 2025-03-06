6,8 млрд рублей на поезда для метро и долги казанского авиационного завода на 27 млн

В Казани для второй линии метро требуется закупка поездов на почти 6,8 млрд рублей, сообщили «Ъ Волга-Урал» в МУП «Метроэлектротранс». Всего требуется приобрести 9 новых поездов.

УФАС по Республике Татарстан оштрафовало Казанский вертолетный завод на 500 тыс. руб. из-за задолженности в 27 млн руб. перед двумя поставщиками. Антимонопольная служба установила, что завод задолжал 12,7 млн руб. ООО «Инжиниринговая компания „И.Д.И.“» и 14,8 млн руб. ООО «ТПК „Адиас“».

Сергей Шойгу провел в Казани совещание по модернизации производства самолетов. Секретарь Совбеза России обсудил вопросы по кадровому обеспечению и модернизации производства самолетов на казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова (филиал авиационного завода «Туполев»).

В Татарстане экс-сотрудники ЗАГС предстанут перед судом за хищение 16 млн рублей. По данным следствия, в 2020 году начальник ЗАГС дала указание своему заместителю и главному бухгалтеру собрать с 26 сотрудников территориальных отделов управления деньги, которые были выплачены им в качестве премий за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык.

В Татарстане предложили ввести скидки за соблюдение скорости на платных дорогах. Планируется внедрить систему мониторинга средней скорости транспорта и предоставлять скидки на оплату проезда тем, кто не превышает установленные ограничения.

В Казани студентами авиационного направления разработан и производится беспилотник самолетного типа «Аватар», способный вести разведку на расстоянии до 40 км.

В татарстанском «Светофоре» были найдены сальмонелла и антибиотики в сырах. В феврале сотрудники Управления Россельхознадзора Татарстана во время проведения проверок в 13 торговых точках сети магазинов «Светофор» выявили многочисленные нарушения.

Два предприятия подали иски против ПАО «Нижнекамскнефтехим» на общую сумму около 1,37 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В Казани в конференции по сохранению снежных барсов примут участие 12 стран. Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» пройдет в Казани 13–15 марта.

Мужчину из Агрызского района Татарстана задержали по подозрению в склонении несовершеннолетней к употреблению запрещенных веществ. Против мужчины возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Дарья Сайфиева