Совещание по кадровому обеспечению и модернизации производства самолетов на казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова (филиал авиационного завода «Туполев») сегодня провел секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Казань. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани Шойгу провел совещание по модернизации производства самолетов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В Казани Шойгу провел совещание по модернизации производства самолетов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что производственные мощности Казанского авиационного завода будут полностью обновлены к концу 2026 года.

В октябре 2024 года 9 из 24 запланированных объектов на Казанском авиационном заводе ввели в эксплуатацию, остальные 15 находятся на разных этапах готовности. Там также обновили оборудование трех цехов для производства Ту-214. После завершения модернизации производства планируется ежегодно выпускать до 20 единиц самолетов этой модели.

Дарья Сайфиева