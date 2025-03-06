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ПАО «Нижнекамскнефтехим» получило два иска на сумму более 1,3 млн рублей

Два предприятия подали иски против ПАО «Нижнекамскнефтехим» на общую сумму около 1,37 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

ООО «Тэкманн» из Санкт-Петербурга требует взыскать с нижнекамской компании 1,2 млн руб. Иск подан в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Второй иск поступил от АО «Омский каучук» в Арбитражный суд Республики Татарстан. Омское предприятие требует взыскать с «Нижнекамскнефтехима» 147 тыс. руб.

Оба иска были поданы 4 марта. Суть претензий не раскрывается.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Тэкманн» занимается оптовой торговлей машинами, приборами и оборудованием промышленного назначения. В 2023 году выручка компании составила 17 млн руб., а чистая прибыль — 971 тыс. руб.

По данным того же сервиса, АО «Омский Каучук» занимается производством спиртов, фенолов и их производных, а также жирных промышленных спиртов. В 2023 году выручка компании составила 14 млрд руб., а чистая прибыль — 46 млн руб.

В январе Арбитражный суд Татарстана отказал удмуртской компании «Глобал Индастри» в удовлетворении иска о взыскании с «Нижнекамскнефтехима» почти 9 млн руб. по договору на поставку вагонов-бытовок. Вместе с тем суд частично удовлетворил встречные требования нефтехимического предприятия, обязав удмуртскую компанию выплатить 339 тыс. руб. договорной неустойки и возместить судебные расходы.

Анар Зейналов

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