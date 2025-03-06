СУ СК России по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ЗАГС Кабмина Татарстана, заместителя начальника и главного бухгалтера. Их обвиняют в хищении премий суммой более 16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане экс-сотрудники ЗАГС предстанут перед судом за хищение 16 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане экс-сотрудники ЗАГС предстанут перед судом за хищение 16 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2020 году начальник ЗАГС дала указание своему заместителю и главному бухгалтеру собрать с 26 сотрудников территориальных отделов управления деньги, которые были выплачены им в качестве премий за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык.

Похищенными деньги экс-руководитель ЗАГС распорядилась по своему усмотрению.

Преступление раскрыто в ходе совместных оперативных мероприятий СК и МВД.

Собранные доказательства переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимым в зависимости от роли каждого в совершении преступлений выдвинуты обвинения, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В июле 2024 года была задержана бывший начальник управления ЗАГС Кабмина Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина.

На следующий день после задержания появилась информация о том, что Нигматуллину поместили под домашний арест.

В августе во время заседания Верховного суда Татарстана решение о домашнем аресте в отношении госпожи Нигматуллиной было отменено. Прокуратура настаивала на аресте обвиняемой.

Артём Дергунов