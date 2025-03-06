УФАС по Республике Татарстан оштрафовало Казанский вертолетный завод на 500 тыс. руб. из-за задолженности в 27 млн руб. перед двумя поставщиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский вертолетный завод оштрафовали на 500 тысяч за долги в 27 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Казанский вертолетный завод оштрафовали на 500 тысяч за долги в 27 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Антимонопольная служба установила, что завод задолжал 12,7 млн руб. ООО «Инжиниринговая компания „И.Д.И.“» и 14,8 млн руб. ООО «ТПК „Адиас“». Обе компании, являясь субъектами малого предпринимательства, должны были получить оплату в течение 7 рабочих дней после подписания документов о приемке товара.

За нарушение завод оштрафовали на 500 тысяч руб., также должностному лицу предприятия вынесены представления.

В пресс-службе предприятия «Ъ Волга-Урал» сообщили, что на данный момент задолженность перед поставщиками полностью погашена, а все предписания УФАС выполнены.

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Анар Зейналов