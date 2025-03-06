Жену экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую перевели в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы арестовал до 17 мая супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Ранее она находилась под домашним арестом по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ее взяли под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янина Копайгородская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Янина Копайгородская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заседание по просьбе прокурора проходило в закрытом режиме, представителей прессы впустили только на оглашение резолютивной части решения. Ранее сообщалось, что следствие попросило ужесточить меру пресечения госпоже Копайгородской из-за давления на свидетеля. С учетом этого следствие может предъявить ей обвинение по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний).

Алексея Копайгородского арестовали в сентябре 2024 года, в ноябре суд отправил Янину Копайгородскую под домашний арест. По версии следствия, фигуранты незаконно приобрели муниципальную землю, чтобы расширить свой земельный участок в Сочи. Ущерб от их действий оценили в 3,7 млн руб. Адвокат госпожи Копайгородской — Елизавета Меткина — отметила, что трех малолетних детей подзащитной могут отправить в детский дом из-за решения арестовать их мать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жена экс-мэра Сочи не засиделась дома».

Никита Черненко