Жена экс-мэра Сочи не засиделась дома

Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Как сообщила «Ъ» ее адвокат Елизавета Меткина, следственный департамент МВД просит Мещанский суд Москвы перевести Янину Копайгородскую с домашнего ареста под стражу. Поводом стало подозрение в оказании давления на свидетеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Якобы Янина через посредника оказывала давление на свидетеля с целью изменения им показаний»,— рассказала «Ъ» адвокат, впрочем опровергнув появившуюся в программе «Честный детектив» информацию о проведенном дома у Янины Копайгородской обыске.

По словам госпожи Меткиной, ходатайство об изменении Янине Копайгородской меры пресечения планирует рассмотреть судья Мещанского суда Москвы Марина Сосновцева. Защита намерена против этого возражать. Сама Янина Копайгородская отрицает факт давления на свидетеля.

«Мы считаем изменение меры пресечения по ненасильственной статье ударом по всей правовой системе, потому что в этой ситуации трех малолетних детей нашей подзащитной, старшему из которых недавно исполнилось только три года, отправят в детский дом»,— сказала госпожа Меткина.

Ранее, 12 февраля, Мещанский суд Москвы продлил Янине Копайгородской домашний арест еще на три месяца, до 17 мая. Ее муж Алексей Копайгородский остался в СИЗО до той же даты.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был заключен под стражу 25 сентября 2024 года. Его супругу, которая является многодетной матерью, суд 3 ноября поместил под домашний арест. Первоначально обоих обвинили в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которая связана с незаконным получением в собственность семьи двух земельных участков. Следствие оценило ущерб в 3,7 млн руб.

Позже Алексею Копайгородскому добавили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде четырех квартир от местного предпринимателя Арсена Мкртчяна. Недвижимость, по версии следствия, была куплена по заниженной цене, а выгода градоначальника составила 43 млн руб. Его супруге вменили в вину посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба вину не признали.

Не исключено, что теперь Янину Копайгородскую может ждать обвинение по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний).

Материал обновлен в 10:54, исправлена фамилия судьи.

Мария Локотецкая