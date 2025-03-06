Пять карт в одни руки

В России может появиться лимит на количество платежных карт у одного клиента. Рынок настроен скептически. Меру на совещании у президента России анонсировала Эльвира Набиуллина. По мнению главы ЦБ, инициатива поможет бороться с мошенниками, которые открывают несколько счетов для вывода средств. “Ъ FM” спросил у банкиров, как они относятся к идее регулятора? И не пострадают ли интересы клиентов? Тему продолжит Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина докладывала о достижениях в борьбе с дропперами —теми, кто помогает мошенникам прятать и выводить похищенные средства. На черном рынке банковская карта, оформленная на другого человека, стоит 70 тыс. руб., сообщила глава ЦБ. Раньше стоила 10-15 тыс. руб. — это позитив. Связанные со злоумышленниками счета заносят в черные списки, те об этом знают, поэтому не используют один аккаунт дважды — это негатив. Чтобы пресечь веерный выпуск карт, ЦБ предлагает такое ограничение: в одни руки можно получить до пяти карт одного банка, а суммарно их должно быть не больше 20.

Хотя изначально на совещании с президентом Набиуллина озвучила другую цифру: «Мы обсуждаем разумные ограничения на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже тысяче карт. И такой опыт, например, есть у наших коллег в Казахстане».

В соседней республике лимит жестче: не более пяти карт в одном банке или не более трех карт в трех кредитных организациях, то есть в сумме девять. В противном случае банки должны будут оценить риск отмывания денег и финансирования терроризма. Такая норма появилась в Казахстане в 2025 году во многом из-за наплыва россиян: эмиссия Visa и Mastercard оказалась рекордной. В России показатель тоже рос из-за перехода на платежную систему «Мир».

Но не только из-за этого, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Ключевой показатель эффективности, используя который, в банках платится премия, выстроен очень интересно. Фронт-офис, то есть продажный дивизион, нацелен продать как можно больше карт, даже если эти карты не будут наполняться какими-то активными операциями либо счет не будет пополняться, главное — количество карт в штуках. Часто клиент приходит за картой в отделение одного банка, и там же ему предлагают оформить еще две-три с какими-то дополнительными опциями. И ситуация, когда гражданин имеет небольшую сумму, и она кочует внутри 10 карт разных банков, это, скорее всего, не мошенничество, а издержки того, что банки нацелены на увеличение продаж карт в штуках».

Пока ЦБ не определился, будет ли ограничивать выпуск банковских карт и в каком размере. Сказано лишь, что лимит должен быть разумным. Бывший зампред регулятора Ольга Скоробогатова, например, говорила, что она - клиент пяти разных банков. Зампред Фора-банка Дмитрий Орлов говорит, что это не редкость: «На моей памяти кейсов, когда человеку нужно было бы 20, 30 карт, наверное, не встречалось. Другой вопрос, если он открывает карту в одном банке, проверяет, смотрит, не пользуется ей, потом в другом банке, и в третьем, так и десяток карт может накопиться. И если в каком-нибудь новом банке он столкнется с ограничением, то у клиента могут возникнуть вопросы. Придется потратить время, чтобы закрыть те карты, которыми он не пользуется».

Исследование ВТБ в прошлом году показало, что в большинстве случаев клиенты оформляют две или три банковские карты. 25% держат четыре или больше, но регулярно пользуются максимум двумя. “Ъ FM” спросил у Дмитрия Орлова, сколько карт лично у него: «Про себя говорить не могу, потому что это профессиональная информация. Естественно, банковские карты разных банков есть, но не только для того, чтобы пользоваться, а еще и зачастую для того, чтобы посмотреть, как и что делают конкуренты. Поэтому, наверное, я не самый презентабельный клиент. Вполне возможно, что меня в первую очередь могут затронуть ограничения».

Банку России еще предстоит проработать детали инициативы, тогда будет понятно, каким будет ответный ход мошенников. Ограничение на количество банковских карт в одни руки — мягкий вариант. Можно еще ограничить число платежных стикеров.

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Иван Якунин