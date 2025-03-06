Выросла сумма ущерба по делу о хищениях в банке «Снежинский»

В уголовном деле о хищениях бюджетных субсидий в банке «Снежинский», основным акционером которого является бывший заместитель губернатора Челябинской области Игорь Сербинов, увеличился размер ущерба. Он может составлять не 1 млрд, а 8 млрд руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В процессе расследования уголовных дел резко выросла сумма вменяемых хищений. На реализацию мер господдержки многодетных семей банк получил более 8 млрд руб. Предварительно, основная часть этих денег похищена»,— отметил источник.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля стало известно, что с конца декабря прошлого года региональное управление Следственного комитета РФ расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Тогда источник в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов. Сотрудники СК и ФСБ продолжают оперативно-следственные мероприятия, у топ-менеджеров и сотрудников банка проводят обыски.