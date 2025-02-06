Поддержка пропала без вести

Следователи Челябинской области расследуют уголовное дело по факту хищения 1 млрд руб. субсидий в банке «Снежинский». По данным источника в правоохранительных органах, деньги были предоставлены организации для погашения ипотек многодетных семей в рамках государственной поддержки. Среди совладельцев банка — бывший заместитель губернатора Челябинской области Игорь Сербинов, работавший в региональном правительстве при Петре Сумине.



В Челябинской области следственные органы расследуют уголовные дела по факту хищения 1 млрд руб. бюджетных субсидий, предоставленных банку «Снежинский», совладельцем которого является бывший заместитель губернатора Игорь Сербинов. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце 2024 года сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в домах руководителей и головном офисе компании. Поводом для оперативно-следственных мероприятий, по данным источника в правоохранительных органах, стали возбужденные следственными органами уголовные дела по факту хищения бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов.

По данным источника в банковской системе, сейчас проверку в «Снежинском» проводит ревизорная комиссия московского офиса Центрального банка РФ.

Управления ФСБ и СК России по Челябинской области не дают комментариев по этой информации. В пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России также от комментариев воздержались.

“Ъ-Южный Урал” направил запрос в адрес банка «Снежинский», но на момент подготовки материала ответ не поступил.

АО «Банк “Снежинский”» был создан в Снежинске в 1991 году. Он был открыт для поддержки конверсионных программ оборонной отрасли — переориентации деятельности предприятий с военной на гражданскую. Инициатором создания банка стал Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. Второй офис организации открылся в 1999 году в Челябинске. Сегодня банк «Снежинский» работает еще в пяти городах Южного Урала — в Златоусте, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе и Сатке. Всего в Челябинской области 12 офисов. На официальном сайте «Снежинского» указано, что банк является одним из пяти региональных кредитных учреждений, имеющих право получать на спецсчета средства по программам «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» и «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья».

В ноябре 2012 года, по данным челябинских СМИ, ЦБ РФ проводил плановую проверку в банке «Снежинский». Внимание аудиторов привлек тот факт, что в течение двух прошедших лет у коммерческой организации произошел большой отток клиентов, однако она продолжает в привычном режиме выдавать кредиты и оформлять ипотеки. Тогда ревизоры существенных нарушений в деятельности банка не обнаружили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», председателем правления банка является Федор Богданчиков. Основным акционером «Снежинского» является Игорь Сербинов, который работал в правительстве Челябинской области, возглавляемом Петром Суминым, заместителем губернатора в 1996–2001 годах. Господину Сербинову принадлежит 45,4% акций. Кроме того, 17% ценных бумаг принадлежит Вячеславу Воронину, почти 14,9% — Эльвире Инсарской, 9,5% — Владиславу Егорову, 4,99% — Елене Ворониной, 4,59% — Ларисе Сербиновой, менее 2% акций у Федора Богданчикова и Валерия Чернышева. Согласно данным «СПАРК», чистая прибыль организации в 2024 году составила 410,2 млн руб.

В 2011 году Игорь Сербинов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями бывших руководителей федерального научно-производственного центра «Станкомаш». По версии следствия, из-за заключения фиктивных сделок у предприятия образовалась необоснованная кредиторская задолженность. Тогда “Ъ-Урал” сообщал, что новое руководство «Станкомаша» добивается привлечения к ответственности Игоря Сербинова и Анатолия Тарасова. Сумма ущерба оценивалась в 92 млн руб. О результатах расследования этого уголовного дела ничего не сообщалось.

Ольга Воробьева