Суд в Петербурге приговорил банду наркоторговцев к 143 годам суммарно

Суд в Петербурге огласил приговоры в отношении 12 членов преступной группы, занимавшей распространением наркотиков. В общей сложности фигуранты получили 143 года колонии.

Как сообщили 27 февраля в Объединенной пресс-службе городских судов (ОПС), в 2019 году неустановленное лицо организовало преступное сообщество, которое впоследствии в течение нескольких лет занималось четкой и слаженной работой по продаже запрещенных веществ. В частности, для этих целей создавались специальные каналы в Telegram.

При этом в ОПС отметили, что участники группы строго соблюдали конспирацию. Все члены сообщества делились по ролям: курьеры, операторы, администраторы и другие. Распространялись наркотики через тайники-закладки.

В общей сложности все осужденные получили 143 года. Самый строгий приговор — 15 лет колонии строгого режима — был назначен фигуранту Тимофееву. Почти все осужденные получили более 10 лет.

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Дарья Астанина