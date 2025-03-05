На стройки Вологодской области вернутся мигранты

Власти Вологодской области могут отменить запрет на работу иностранцев в сфере строительства. Это следует из проекта постановления губернатора региона Георгия Филимонова, опубликованного на местном портале правовой информации. Действие запрета оказалось краткосрочным: он был введен постановлением от 27 февраля 2025 года.

Необходимость отмены ограничений связана с тем, что замещение выявленного числа вакансий в строительной отрасли россиянами в полной мере не представляется возможным, следует из пояснительной записки к проекту. Там уточняется, что в регионе недостаточно безработных граждан, которые хотели бы трудоустроиться в этой сфере. Согласно единой информсистеме «Наш.Дом.РФ», текущий объем жилищного строительства в Вологодской области составляет 601 тыс. кв. м, год к году показатель сократился на 2%.

Почему «Северсталь» выступила против запрета на найм мигрантов в Вологодской области — в материале «Ъ FM».

Александра Мерцалова