В ГД одобряют идею продления срока действия решений военкомов о призыве в армию

Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект, расширяющий время действия решения военкома о призыве новобранца в армию. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании (весенней или осенней) — теперь предлагается увеличить срок до одного года. Решение может быть исполнено в следующей кампании. Проект поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» в феврале внесли в Госдуму 12 депутатов (все — ЕР), в том числе глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осенний призыв на службу в Вооруженные Силы России (ноябрь 2024 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Осенний призыв на службу в Вооруженные Силы России (ноябрь 2024 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также в проекте предлагается укрупнить призывные комиссии: губернаторам дадут возможность создавать одну такую комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и одну на город федерального значения (сейчас их положено создавать в каждом муниципальном образовании).

Напомним, что по статье 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» призывная комиссия после медосвидетельствования гражданина должна принять одно из шести возможных решений: направить в армию или на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности. Если в «день исполнения» решения призывной комиссии возникнут некие «обстоятельства» для его пересмотра, решения разрешается поправками пересматривать, но не поясняется, что это за обстоятельства.

Депутаты объясняют необходимость поправок как экономией бюджетных средств на проведение повторных медкомиссий, так и злоупотреблениями со стороны некоторых граждан долгими судебными разбирательствами о правомочности призыва (см. “Ъ” от 27 января). Парламентарии приводят данные, согласно которым весной 2023 года в РФ было отменено 11,6 тыс. решений об отправке в войска, и осенью того же года эти призывники были вынуждены вновь проходить медкомиссию. Кроме того, ежегодно до 5 тыс. граждан обжалуют решения призывных комиссий (зачастую «не в целях защиты прав, а в целях уклонения от призыва на службу»), и лишь 64% разбирательств суды успевают рассмотреть в срок проведения кампаний, сетуют депутаты. При этом в пояснительной записке приводятся данные, что удовлетворяется лишь 5% таких жалоб.

Иван Тяжлов