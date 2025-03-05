Главные новости за 5 марта. Сочи

Прокуратура Сочи вернула единственное жилье семье участника СВО. Проверка соблюдения жилищного законодательства была инициирована после обращения супруги мобилизованного.

В феврале 2025 года Сочи посетили более 1,13 млн туристов. Это на 4,6% больше, чем годом ранее.

Центральный районный суд Сочи избрал меры пресечения Светлане и Любови Новиковым, бывшим владелицам сельхозпредприятия «Дмитриевское». Светлану Новикову поместили в следственный изолятор, Любовь Новикову посадили под домашний арест.

Авиабилеты в Сочи подорожали почти на 37%. Билеты из Сочи выросли в цене всего на 4,9%.

Сотрудники МЧС спасли 83-летнего сочинца, застрявшего в лесу Дагомыса. После спасательной операции сочинец подарил девушкам-спасателям весенние букеты цветов.

Полиция задержала в районе Уч-Дере нарушителя, застрелившего вяхиря. У браконьера изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье 16-го калибра и тушу птицы.

В конце мая между Белгородом и Имеретинским курортом запустят сезонный поезд. Время следования в одну сторону составит 39 часов 21 минуту.

Работы по реконструкции путепровода на 6-м км федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна выполнены на 50%. Расширение габаритов мостового сооружения стартовало в ноябре 2024 года.