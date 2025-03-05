В Сочинском нацпарке задержали браконьера, застрелившего вяхиря

Оперативная группа Сочинского национального парка совместно с полицией задержала в районе Уч-Дере нарушителя, застрелившего вяхиря, сообщает пресс-служба парка. У браконьера изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье 16-го калибра и тушу птицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Материалы дела переданы в полицию и будут рассматриваться по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Нарушителю грозит штраф до 500 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

С 2023 года на территории Сочинского национального парка действует полный запрет на любую охоту. Пребывание на территории национального парка с огнестрельным оружием или другими орудиями добычи природных ресурсов квалифицируется по статьям 8.37 и 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охоты и использование природных ресурсов на особо охраняемых территориях).

В Сочинском национальном парке усилены меры контроля по предотвращению браконьерства.

Вяхирь — крупный лесной голубь, обитающий в лесах Сочинского Причерноморья. Зимой эти птицы кочуют стаями в поисках пищи, а на Черноморское побережье Кавказа прилетают зимовать вяхири со всей Европы. Птицы питаются преимущественно буковыми орешками и плодами плюща.

Мария Удовик