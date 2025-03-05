Прокуратура защитила жилищные права мобилизованного сочинца
Прокуратура Сочи вернула единственное жилье семье участника СВО. Проверка соблюдения жилищного законодательства была инициирована после обращения супруги мобилизованного, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ходе проверки выяснилось, что до призыва на военную службу гражданин оформил заем в кредитной организации. Из-за невыгодных условий кредитования военнослужащий не смог вернуть долг, из-за чего его семья утратила единственное жилье.
Глава кредитной компании предпринял действия по выселению семьи и впоследствии оформил права на недвижимость на подставных лиц. По инициативе надзорного органа в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Прокуратура направила в суд иск о признании сделок недействительными, аннулировании зарегистрированных прав и восстановлении собственности за участником СВО. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
Сейчас в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись, подтверждающая право собственности военнослужащего на жилой дом.