Авиабилеты в Сочи подорожали почти на 37%

Стоимость авиабилетов в Сочи выросла на 36,6%. Однако по популярным внутренним маршрутам России к началу апреля цены выросли в среднем на 17,6% по сравнению с мартовскими, установленными в феврале. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Рост цен оказался неравномерным по различным регионам. Вылеты из Сочи подорожали лишь на 4,9%. Рейсы из Москвы подорожали на 22,8%, из Казани — на 22,4%.

«Важно обратить внимание, что если из Сочи билеты выросли в цене всего на 4,9%, то в Сочи из разных городов — на 36,6%. То есть перелет туда-обратно увеличился в цене примерно в среднем по рынку»,— подчеркнули в АТОР.

По данным ассоциации, стоимость билета без багажа в Сочи с вылетом 1 апреля из Москвы составляет 7,2 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — 10,9 тыс. руб., из Екатеринбурга — 12 тыс. руб., из Казани — 14 тыс. руб., из Новосибирска — 17 тыс. руб.

Несмотря на рост цен, туроператоры отмечают увеличение спроса на отдых в Сочи в период майских праздников. Количество бронирований прибрежных отелей превышает прошлогодние показатели на 10–15%.

Мария Удовик