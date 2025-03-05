Реконструкция путепровода на трассе Адлер — Красная Поляна выполнена на 50%

Работы по реконструкции путепровода на 6-м км федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна выполнены на 50%, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». Расширение габаритов мостового сооружения стартовало в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Автодор» Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

Сейчас специалисты поэтапно переносят секции путепровода на временные опоры и закрепляют к ним металлические консоли для увеличения габаритов конструкции. Цель работ — расширение эстакады до двух полос. Пока закреплены 24 из 34 консолей. К началу курортного сезона жители и гости Сочи смогут использовать путепровод в обоих направлениях. В перспективе сооружение станет частью большой развязки у Восточного портала обхода Адлера.

Со второго квартала 2025 года на эстакаде планируется начало укладки слоев дорожного покрытия. Проектировщики приняли решение использовать комплексную технологию изготовления асфальтобетона Superpave — передовую систему проектирования состава асфальтобетонной смеси. Эта методика создает дорожные покрытия с повышенной устойчивостью к растрескиванию при низких температурах, деформации и усталостному разрушению.

Главной особенностью технологии является прогнозирование состояния дорожного полотна во времени с учетом влияния климатических факторов конкретного региона и перспективной интенсивности движения. Первым этапом в процессе проектирования смеси становится сбор информации об окружающей среде и ожидаемых нагрузках.

Мария Удовик