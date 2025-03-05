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Олимпийская вакханалия добралась до суда

Он рассмотрит дело о кибербуллинге в отношении режиссера церемонии открытия парижских Игр Тома Жолли

Во Франции начинается громкий процесс, связанный с одним из самых скандальных эпизодов прошлогодних парижских Олимпийских игр. Семь человек предстали перед судом по обвинениям в угрозах жизни, кибербуллинге и оскорблениях в адрес режиссера их официальной церемонии открытия Тома Жолли. На них обвиняемых спровоцировал вызвавший колоссальный резонанс во всем мире фрагмент церемонии, интерпретированный публикой как довольно специфическая, с привлечением дрэг-артистов, пародия на сюжет «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и приравненный к «оскорблению» христианства и чувств верующих рядом религиозных и политических деятелей.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, 26 июля 2024 года

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, 26 июля 2024 года

Фото: Ludovic Marin / Pool photo / AP

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, 26 июля 2024 года

Фото: Ludovic Marin / Pool photo / AP

В парижском суде началось рассмотрение уголовного дела, которое обречено привлекать повышенное внимание из-за своего бэкграунда. Подсудимыми в нем являются семь человек, чьи имена не раскрываются. По данным AFP, это шестеро мужчин в возрасте от 32 до 79 лет и 57-летняя женщина. Они обвиняются в ряде правонарушений, совершенных онлайн,— таких как высказывание угроз жизни, кибербуллинг и оскорбления в адрес известного театрального режиссера Тома Жолли и других лиц.

Именно господину Жолли доверили постановку церемонии открытия состоявшейся летом прошлого года парижской Олимпиады.

Она удивила своим необычным форматом и масштабом, который раньше всегда ограничивался главным стадионом Олимпийских игр, захватив огромное пространство вдоль Сены. Но в настоящий хит буквально за считаные часы превратился ее фрагмент под названием «Празднество», довольно незначительный по продолжительности и вряд ли сначала претендовавший на то, чтобы запомниться как чрезвычайно важная составляющая церемонии.

Речь о сцене, в которой, как показалось практически всем наблюдателям, был слишком явно спародирован сюжет фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Все дело в довольно специфическом и вызывающем стиле далеко не первой в истории пародии на нее. Участников ужина (на картине Леонардо да Винчи это Иисус Христос и апостолы) изображали в основном дрэг-артисты и актеры-травести, среди которых можно было обнаружить, например, женщину с бородой. Роль же центрального персонажа досталась Барбаре Бутч, известной в Европе диджею и деятелю ЛГБТ-движения (в России признано экстремистским и запрещено), одетой весьма фривольно, как, впрочем, и ее партнеры.

Так, на переднем плане на «столе» перед веселящимися актерами находился фактически голый мужчина — певец Филипп Катрин.

Тома Жолли настаивал, что в нем следовало разглядеть образ Диониса, а в самой сцене — отнюдь не трапезу Христа с учениками, а «языческий пир в честь олимпийских богов».

Комментируя ее неординарную подачу, режиссер говорил, что прежде всего она направлена на то, чтобы научить аудиторию «толерантности».

Однако фрагмент вызвал крайне бурную реакцию в мире, в том числе негативную. Он вполне предсказуемо породил волну негодования в религиозных кругах. Епископат Франции назвал его «возмутительным и провокационным», а член доктринального комитета Ватикана архиепископ Чарльз Шиклуна приравнял к «оскорблению» чувств верующих. Звучали и другие формулировки — например, о «глумлении над христианством» и «трансгендерном разврате» на церемонии. Но осудили сцену не только религиозные, но и видные члены деловых и политических кругов, такие как Илон Маск, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган. А американская компания C Spire, заявив, что ее сотрудники были «шокированы» французской трактовкой «Тайной вечери», объявила о прекращении сотрудничества с организационным комитетом и отозвала олимпийскую рекламу. В итоге оргкомитету пришлось приносить официальные извинения тем, кого фрагмент «задел», что, правда, не избавило его от критики.

А спустя несколько дней Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти Франции открыло расследование в связи с обращением в полицию Тома Жолли, исполнительного директора официальных церемоний Олимпийских и Паралимпийских игр Тьерри Ребуля, а также руководителя ивент-агентства Ubi Bene Александра Бийяра. Все они жаловались на преследование, устроенное им в соцсетях. Основной его жертвой оказался господин Жолли, в поддержку которого на пике скандала высказывались президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

Режиссер рассказывал, что первые угрозы и оскорбления, включая касающиеся «сексуальной ориентации» и «религии», получил сразу после церемонии открытия, но и в следующие дни они появлялись регулярно, достигнув «огромного масштаба».

Позже выяснилось, что аналогичные сообщения поступали и некоторым привлеченным Тома Жолли актерам — скажем, Барбаре Бутч. Она также обратилась в правоохранительные органы.

Семерку подозреваемых они обнаружили весьма оперативно. Аресты были произведены в октябре в парижском регионе и департаментах Эро и Приморские Альпы на юге Франции. По сообщениям французских источников, полицейские охарактеризовали некоторых задержанных как людей с «вызывающим беспокойство профилем» и «профессионалов разжигания ненависти».

Оргкомитет Олимпиады извинился за скандальный фрагмент церемонии открытия

Французские власти еще на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий продекларировали намерение гораздо более серьезно, чем раньше, относиться к проблеме кибербуллинга, за который признанному виновным грозит реальное тюремное заключение. А в 2021 году состоялся первый в стране громкий судебный процесс по делу о травле в интернете. В его центре оказалась 18-летняя девушка, жаловавшаяся на массовое онлайн-преследование. В результате тюремные сроки наряду с денежными штрафами назначили 11 обвиняемым, но всем — условные.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Открытие Олимпиады в Париже

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Лодка с бразильской сборной проплывает по Сене в начале церемонии открытия Олимпийских игр

Лодка с бразильской сборной проплывает по Сене в начале церемонии открытия Олимпийских игр

Фото: Reuters

На балконах вывешены флаги Новой Зеландии, Бразилии, Франции и Ирландии

На балконах вывешены флаги Новой Зеландии, Бразилии, Франции и Ирландии

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Артисты готовятся к церемонии открытия

Артисты готовятся к церемонии открытия

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Немецкая сборная участвует в водном параде спортсменов

Немецкая сборная участвует в водном параде спортсменов

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах приветствуют спортсменов и гостей Олимпиады

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах приветствуют спортсменов и гостей Олимпиады

Фото: Reuters

Клубы дыма, окрашенные в цвета французского флага

Клубы дыма, окрашенные в цвета французского флага

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Спортсмены из ЮАР

Спортсмены из ЮАР

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Зрительница с изображением флагов Франции и Японии на щеках

Зрительница с изображением флагов Франции и Японии на щеках

Фото: Reuters / Adnan Abidi

Гостья Олимпиады в костюме статуи Свободы

Гостья Олимпиады в костюме статуи Свободы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Индийские спортсмены фотографируются на борту лодки

Индийские спортсмены фотографируются на борту лодки

Фото: Reuters

Делегация королевства Тонга прибывает на парад

Делегация королевства Тонга прибывает на парад

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Атлеты сборной Греции

Атлеты сборной Греции

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Члены олимпийской сборной беженцев

Члены олимпийской сборной беженцев

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Выступление артистов на церемонии открытия

Выступление артистов на церемонии открытия

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Во главе колонны сборной Туркменистана — дзюдоисты Майса Пардаева и Сердар Рагимов

Во главе колонны сборной Туркменистана — дзюдоисты Майса Пардаева и Сердар Рагимов

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Спортсмены из Бахрейна

Спортсмены из Бахрейна

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Украинская сборная

Украинская сборная

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Зрители наблюдают за парадом атлетов на берегу Сены

Зрители наблюдают за парадом атлетов на берегу Сены

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Факелоносцы с олимпийским огнем

Факелоносцы с олимпийским огнем

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Зрители перед началом церемонии открытия

Зрители перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леди Гага выступает на церемонии открытия

Леди Гага выступает на церемонии открытия

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Члены китайской делегации

Члены китайской делегации

Фото: Reuters

Атлеты из ЮАР

Атлеты из ЮАР

Фото: Reuters / Albert Gea

Азербайджанские спортсмены

Азербайджанские спортсмены

Фото: Reuters / Albert Gea

Князь Монако Альбер II и его супруга Шарлен

Князь Монако Альбер II и его супруга Шарлен

Фото: Reuters / Phil Noble

Сборная Аргентины

Сборная Аргентины

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Команда Бутана

Команда Бутана

Фото: Reuters / Albert Gea

Команда Саудовской Аравии

Команда Саудовской Аравии

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Спортивная делегация Великобритании

Спортивная делегация Великобритании

Фото: Naomi Baker / Pool Photo / AP

Факелоносец несет олимпийский огонь на церемонии открытия

Факелоносец несет олимпийский огонь на церемонии открытия

Фото: Reuters

Испанские спортсмены

Испанские спортсмены

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Президент FIFA Джанни Инфантино (второй слева) перед церемонией открытия Олимпийских игр

Президент FIFA Джанни Инфантино (второй слева) перед церемонией открытия Олимпийских игр

Фото: Reuters / Phil Noble

Атлеты из Эквадора

Атлеты из Эквадора

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Грузинские спортсмены на борту лодки

Грузинские спортсмены на борту лодки

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Форма сердца, созданная четырьмя самолетами из красного дыма, около собора Парижской Богоматери

Форма сердца, созданная четырьмя самолетами из красного дыма, около собора Парижской Богоматери

Фото: Julien de Rosa / Pool Photo / AP

Факелоносец в образе персонажа видеоигры Assassin&#39;s Creed

Факелоносец в образе персонажа видеоигры Assassin's Creed

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (в центре) стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (в центре) стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия

Фото: Reuters

Футболист Зинедин Зидан (слева) передает эстафету олимпийского огня теннисисту Рафаэлю Надалю

Футболист Зинедин Зидан (слева) передает эстафету олимпийского огня теннисисту Рафаэлю Надалю

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Всадница в образе Жанны д’Арк на металлическом коне едет по маршруту парада с олимпийским флагом

Всадница в образе Жанны д’Арк на металлическом коне едет по маршруту парада с олимпийским флагом

Фото: Reuters

Знаменосцы сборных стран—участниц

Знаменосцы сборных стран—участниц

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Световое шоу у Эйфелевой башни

Световое шоу у Эйфелевой башни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лазерное шоу освещает Эйфелеву башню

Лазерное шоу освещает Эйфелеву башню

Фото: Reuters

Трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек зажгли огонь Игр в Париже

Трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек зажгли огонь Игр в Париже

Фото: Reuters / Marko Djurica

Воздушный шар с олимпийским огнем поднялся в небо над французской столицей

Воздушный шар с олимпийским огнем поднялся в небо над французской столицей

Фото: Reuters

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Лодка с бразильской сборной проплывает по Сене в начале церемонии открытия Олимпийских игр

Фото: Reuters

На балконах вывешены флаги Новой Зеландии, Бразилии, Франции и Ирландии

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Артисты готовятся к церемонии открытия

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Немецкая сборная участвует в водном параде спортсменов

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах приветствуют спортсменов и гостей Олимпиады

Фото: Reuters

Клубы дыма, окрашенные в цвета французского флага

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Спортсмены из ЮАР

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Зрительница с изображением флагов Франции и Японии на щеках

Фото: Reuters / Adnan Abidi

Гостья Олимпиады в костюме статуи Свободы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Индийские спортсмены фотографируются на борту лодки

Фото: Reuters

Делегация королевства Тонга прибывает на парад

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Атлеты сборной Греции

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Члены олимпийской сборной беженцев

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Выступление артистов на церемонии открытия

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Во главе колонны сборной Туркменистана — дзюдоисты Майса Пардаева и Сердар Рагимов

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Спортсмены из Бахрейна

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Украинская сборная

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Зрители наблюдают за парадом атлетов на берегу Сены

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Факелоносцы с олимпийским огнем

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Зрители перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леди Гага выступает на церемонии открытия

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Члены китайской делегации

Фото: Reuters

Атлеты из ЮАР

Фото: Reuters / Albert Gea

Азербайджанские спортсмены

Фото: Reuters / Albert Gea

Князь Монако Альбер II и его супруга Шарлен

Фото: Reuters / Phil Noble

Сборная Аргентины

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Команда Бутана

Фото: Reuters / Albert Gea

Команда Саудовской Аравии

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Спортивная делегация Великобритании

Фото: Naomi Baker / Pool Photo / AP

Факелоносец несет олимпийский огонь на церемонии открытия

Фото: Reuters

Испанские спортсмены

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Президент FIFA Джанни Инфантино (второй слева) перед церемонией открытия Олимпийских игр

Фото: Reuters / Phil Noble

Атлеты из Эквадора

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Грузинские спортсмены на борту лодки

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Форма сердца, созданная четырьмя самолетами из красного дыма, около собора Парижской Богоматери

Фото: Julien de Rosa / Pool Photo / AP

Факелоносец в образе персонажа видеоигры Assassin's Creed

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (в центре) стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия

Фото: Reuters

Футболист Зинедин Зидан (слева) передает эстафету олимпийского огня теннисисту Рафаэлю Надалю

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Всадница в образе Жанны д’Арк на металлическом коне едет по маршруту парада с олимпийским флагом

Фото: Reuters

Знаменосцы сборных стран—участниц

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Световое шоу у Эйфелевой башни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лазерное шоу освещает Эйфелеву башню

Фото: Reuters

Трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек зажгли огонь Игр в Париже

Фото: Reuters / Marko Djurica

Воздушный шар с олимпийским огнем поднялся в небо над французской столицей

Фото: Reuters

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