Олимпийская вакханалия добралась до суда

Во Франции начинается громкий процесс, связанный с одним из самых скандальных эпизодов прошлогодних парижских Олимпийских игр. Семь человек предстали перед судом по обвинениям в угрозах жизни, кибербуллинге и оскорблениях в адрес режиссера их официальной церемонии открытия Тома Жолли. На них обвиняемых спровоцировал вызвавший колоссальный резонанс во всем мире фрагмент церемонии, интерпретированный публикой как довольно специфическая, с привлечением дрэг-артистов, пародия на сюжет «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и приравненный к «оскорблению» христианства и чувств верующих рядом религиозных и политических деятелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, 26 июля 2024 года

Фото: Ludovic Marin / Pool photo / AP Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, 26 июля 2024 года

Фото: Ludovic Marin / Pool photo / AP

В парижском суде началось рассмотрение уголовного дела, которое обречено привлекать повышенное внимание из-за своего бэкграунда. Подсудимыми в нем являются семь человек, чьи имена не раскрываются. По данным AFP, это шестеро мужчин в возрасте от 32 до 79 лет и 57-летняя женщина. Они обвиняются в ряде правонарушений, совершенных онлайн,— таких как высказывание угроз жизни, кибербуллинг и оскорбления в адрес известного театрального режиссера Тома Жолли и других лиц.

Именно господину Жолли доверили постановку церемонии открытия состоявшейся летом прошлого года парижской Олимпиады.

Она удивила своим необычным форматом и масштабом, который раньше всегда ограничивался главным стадионом Олимпийских игр, захватив огромное пространство вдоль Сены. Но в настоящий хит буквально за считаные часы превратился ее фрагмент под названием «Празднество», довольно незначительный по продолжительности и вряд ли сначала претендовавший на то, чтобы запомниться как чрезвычайно важная составляющая церемонии.

Речь о сцене, в которой, как показалось практически всем наблюдателям, был слишком явно спародирован сюжет фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Все дело в довольно специфическом и вызывающем стиле далеко не первой в истории пародии на нее. Участников ужина (на картине Леонардо да Винчи это Иисус Христос и апостолы) изображали в основном дрэг-артисты и актеры-травести, среди которых можно было обнаружить, например, женщину с бородой. Роль же центрального персонажа досталась Барбаре Бутч, известной в Европе диджею и деятелю ЛГБТ-движения (в России признано экстремистским и запрещено), одетой весьма фривольно, как, впрочем, и ее партнеры.

Так, на переднем плане на «столе» перед веселящимися актерами находился фактически голый мужчина — певец Филипп Катрин.

Тома Жолли настаивал, что в нем следовало разглядеть образ Диониса, а в самой сцене — отнюдь не трапезу Христа с учениками, а «языческий пир в честь олимпийских богов».

Комментируя ее неординарную подачу, режиссер говорил, что прежде всего она направлена на то, чтобы научить аудиторию «толерантности».

Однако фрагмент вызвал крайне бурную реакцию в мире, в том числе негативную. Он вполне предсказуемо породил волну негодования в религиозных кругах. Епископат Франции назвал его «возмутительным и провокационным», а член доктринального комитета Ватикана архиепископ Чарльз Шиклуна приравнял к «оскорблению» чувств верующих. Звучали и другие формулировки — например, о «глумлении над христианством» и «трансгендерном разврате» на церемонии. Но осудили сцену не только религиозные, но и видные члены деловых и политических кругов, такие как Илон Маск, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган. А американская компания C Spire, заявив, что ее сотрудники были «шокированы» французской трактовкой «Тайной вечери», объявила о прекращении сотрудничества с организационным комитетом и отозвала олимпийскую рекламу. В итоге оргкомитету пришлось приносить официальные извинения тем, кого фрагмент «задел», что, правда, не избавило его от критики.

А спустя несколько дней Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти Франции открыло расследование в связи с обращением в полицию Тома Жолли, исполнительного директора официальных церемоний Олимпийских и Паралимпийских игр Тьерри Ребуля, а также руководителя ивент-агентства Ubi Bene Александра Бийяра. Все они жаловались на преследование, устроенное им в соцсетях. Основной его жертвой оказался господин Жолли, в поддержку которого на пике скандала высказывались президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

Режиссер рассказывал, что первые угрозы и оскорбления, включая касающиеся «сексуальной ориентации» и «религии», получил сразу после церемонии открытия, но и в следующие дни они появлялись регулярно, достигнув «огромного масштаба».

Позже выяснилось, что аналогичные сообщения поступали и некоторым привлеченным Тома Жолли актерам — скажем, Барбаре Бутч. Она также обратилась в правоохранительные органы.

Семерку подозреваемых они обнаружили весьма оперативно. Аресты были произведены в октябре в парижском регионе и департаментах Эро и Приморские Альпы на юге Франции. По сообщениям французских источников, полицейские охарактеризовали некоторых задержанных как людей с «вызывающим беспокойство профилем» и «профессионалов разжигания ненависти».

Французские власти еще на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий продекларировали намерение гораздо более серьезно, чем раньше, относиться к проблеме кибербуллинга, за который признанному виновным грозит реальное тюремное заключение. А в 2021 году состоялся первый в стране громкий судебный процесс по делу о травле в интернете. В его центре оказалась 18-летняя девушка, жаловавшаяся на массовое онлайн-преследование. В результате тюремные сроки наряду с денежными штрафами назначили 11 обвиняемым, но всем — условные.

Алексей Доспехов