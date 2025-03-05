Путин поручил как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, призвал «как можно быстрее» принять обновленную концепцию миграционной политики. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это нужно сделать уже в этом году. В обновленный вариант концепции нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников, считает президент.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо также развивать механизмы поддержки иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности, хотят жить и работать в России, особенно если они имеют образование и «нужны нашей экономике». Президент отметил, что перед МВД в миграционной сфере стоят «серьезные задачи». «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля»,— сказал он.

Предыдущая концепция миграционной политики была разработана в 2018 году и действует с 2019 по 2025 год. В мае 2023 года Владимир Путин скорректировал концепцию, потребовав создать «привлекательные финансовые и социальные механизмы» для снижения оттока населения. В январе 2024 года правительство утвердило план по реализации концепции до конца этого года. Документ состоит из 6 разделов и 42 пунктов. Среди них — разработка «адаптационного курса» для трудовых мигрантов и памятки о правилах поведения в стране, увеличение количества студентов-иностранцев в вузах и колледжах, а также расширение перечня видов электронных виз, выдаваемых иностранцам.

Об изменениях в миграционной сфере за 2024 год — в материале «Ъ» «Чемодан, УК, вокзал».

Полина Мотызлевская