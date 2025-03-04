Дела национальностей становятся титульными

Комитет Госдумы по делам национальностей, традиционно считающийся одним из аутсайдеров законотворческого процесса, намерен нарастить медийный и аппаратный вес. Такие планы на заседании комитета 4 марта обнародовал его новый глава Владимир Иванов («Единая Россия»). Возможности для более заметного вклада депутатов в решение проблем национальной политики дает текущая повестка, и в частности попытки «дестабилизировать обстановку» в этой сфере извне, полагают парламентарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Иванов (слева) и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Иванов (слева) и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На первом заседании под председательством Владимира Иванова комитету предстояло заслушать руководство Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Напомним, согласно новым правилам, в преддверии ежегодного выступления премьера в Думе главы министерств и ведомств обходят профильные комитеты, где среди прочего собирают вопросы и пожелания к предстоящему отчету правительства.

Новый председатель сразу дал понять, что в повестку погружен весьма глубоко. «С Игорем Вячеславовичем (глава ФАДН Игорь Баринов.— “Ъ”) мы знакомы давно»,— воодушевил коллег господин Иванов, а позднее признался, что детально побеседовал с чиновником еще до заседания.

Последовавший отчет и реплики парламентариев в целом засвидетельствовали обоюдное стремление к углубленной кооперации как в законотворчестве, так и в части укрепления позиций на информационном поле.

Последнюю необходимость, как пояснил глава ФАДН, диктуют сложившиеся условия: агентство продолжает фиксировать «усиление попыток дестабилизации ситуации» извне. «Ни одна этническая или религиозная группа не обходится без этих попыток,— доложил господин Баринов.— Муссируется тезис о "деколонизации России", и для этого используются немалые средства». Только за 2024 год ведомство отследило более 15 тыс. негативных тематических инфоповодов, которые «были созданы зарубежными модераторами». Ситуация тем не менее остается стабильной, заверил Игорь Баринов, и «система реализации национальной политики показывает свою устойчивость».

Ильдар Гильмутдинов (ЕР) посоветовал чиновникам искать больше хорошего в новостях, связанных с этническим и конфессиональным разнообразием: «У нас все инфополе на негативе, об этом и граждане говорят». «Даже позитивные поводы иногда трансформируются в негатив!» — сокрушался в ответ господин Баринов. «Нужно понять, как нам включиться»,— выразил готовность единоросс. «Давайте посмотрим, где сможем объединить усилия»,— согласился экс-глава комитета Геннадий Семигин («Справедливая Россия — За правду»).

Отточить взаимодействие предстоит и в части подготовки Стратегии национальной политики, завершить работу над которой в ФАДН обещают к концу 2025 года.

Члены комитета призывали чиновников ознакомить их с проектом заранее, «объединить усилия» при подготовке докладов ведомства и «не пикироваться» при подготовке бюджета. «То есть согласовывать начинать не на этапе, когда он уже внесен»,— разъяснил господин Семигин.

На необходимость совершенствования «стратегической линии» взаимодействия комитета с профильным ведомством в финале заседания намекнул и Владимир Иванов: «Мы проработаем моменты, которые надо усилить, или вообще откроем новые вехи в работе с агентством, но основная задача — спокойная и эффективная работа».

Подрастет, по его словам, и медийная составляющая, «где нас покусывают». «Будем вовлекать в эту работу больший пласт наших коллег-депутатов, потому что национальная проблематика является основной. Наша задача — сделать так, чтобы на этом ландшафте было всегда спокойно»,— заключил господин Иванов.

Григорий Лейба