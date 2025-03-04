Новые платные дороги в Москве построят дочерние структуры Газпромбанка и ВТБ

Столичные власти определили победителей конкурса на строительство двух новых платных дорог в Москве. Данные опубликованы на портале ГИС «Торги».

Трассу от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда построит ООО «Дороги Москвы — Магистральная». Соучредителем компании является ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», дочерняя структура Газпромбанка. По предварительным оценкам, капитальные затраты на строительство магистрали составят около 200 млрд руб., сообщили в Газпромбанке. Дорогу от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта построит ООО «Столичная Магистраль Юг» (дочерняя структура «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»). Стоимость проекта будет определена после окончания проектирования, сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

Проекты по строительству новых платных дорог анонсировал в июле 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин. Трассы пройдут в условиях плотной застройки, что делает объекты дорогостоящими, в связи с этим решено привлечь частное финансирование (через концессионные соглашения), поясняли в столичной мэрии.

Сергей Собянин также сообщал ранее о проекте платной дороги от улицы Свободы до Живописной улицы. В ноябре 2024 года на проект заявились три компании. Впоследствии конкурс был отменен распоряжением департамента инвестиционной политики и промышленности Москвы без указания причин. В конце февраля этого года в соцсетях появилось письмо Москомархитектуры, в котором комитет в ответ на обращение одного из жителей сообщил о решении отказаться от проекта. Со стороны правительства Москвы пояснений не поступало.

Как Москва прирастает платными трассами — в материале «Ъ».

Иван Буранов