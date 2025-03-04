Интеллект на службе телефона

Американская компания Perplexity начала разработку первого ИИ-смартфона. Проект запущен совместно с крупнейшей в Европе телекоммуникационной организацией Deutsche Telekom, сообщает портал TechCrunch. Выпуск девайса ожидается во второй половине 2025 года, а продажи стартуют в 2026-м. Ожидается, что ИИ-телефон сможет сам бронировать авиабилеты и отели, отправлять электронные письма и сообщения, звонить и устанавливать напоминания. Для этого владельцу нужно будет лишь озвучить просьбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Если компании удастся сделать устройство автономным, оно может стать даже собеседником для пользователей, отмечает основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «Все предыдущие попытки запустить такие девайсы не получили никакого развития. Одна компания сделала брошь, с которой можно было разговаривать,— смартфон без экрана и без кнопок. Искусственный интеллект с операционными системами уже давно существует. Например, ИИ в Samsung помогает дорисовывать рисунки пользователей.

С точки зрения эффективности, наверное, это больше инструмент, который мог бы часть задач снять, условно, с существующей системы, когда с телефоном можно поговорить, попросить поставить будильник либо набрать какой-то номер. Какие-то серьезные вещи типа банковских трансакций ему нельзя будет доверить. Может быть, они хотят создать систему, которая будет полностью автономна. Для потребителей это станет чем-то новым, каким-то фаном. Скорее всего, это может быть прототип ручного какого-то существа, с которым можно будет побеседовать, попросить что-то сделать. По сути, это чат-бот, который удобно носить в кармане, более диалоговый, более вовлекающий в разговор».

Как сообщили в Deutsche Telekom, в гаджет будут встроены сервисы от Google Cloud, ElevenLabs (компании, которая создала инструмент преобразования текста в речь), а также разработчика видео- и фоторедактора с применением искусственного интеллекта Picsart. Концепцию ИИ-смартфона Deutsche Telekom представила еще в прошлом году. Сначала гаджет будет ориентирован на европейский рынок, отметили в компании. Разработчикам придется сильно постараться, чтобы создать что-то действительно новое, считает директор по инновациям и развитию бизнеса МТС Web Services Данила Егоров: «Создание ИИ-смартфона — это скорее хайп, чем инновация. Если посмотреть, что скрывается под "капотом" этого устройства, то это самый обычный телефон на Android, на который установлено приложение AI Assistant от Perplexity.

Кажется, что принципиально по клиентскому опыту это не отличается от смартфона с Siri. Нет ничего революционного, просто некое повышение удобства для человека.

Позиционироваться он будет в сегменте выше среднего, в районе $1 тыс., что является обычной ценой. Единственное, чем он может быть привлекательным,— это нативное использование AI-ассистента, когда все взаимодействия очень удобно встроены в операционную систему или сам смартфон».

В конце февраля Perplexity объявила о запуске браузера с искусственным интеллектом под названием Comet. В компании заявили, что намерены переизобрести браузер так же, как переизобрели поиск благодаря системе Perplexity AI.

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Далила Цельбель