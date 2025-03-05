Призыв в охотники и кладовщики

Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий возможности прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Призывники отныне могут работать промысловым охотником, кладовщиком, оператором машинного доения, рыбоводом и сборщиком обуви. Всего в перечне насчитывается 266 профессий, за год их число выросло на 10%. По данным Росстата, альтернативную службу в ходе весеннего прошлогоднего призыва выбрало 2 тыс. новобранцев из 150 тыс.

Вступивший в силу приказ Минтруда РФ №12н подписан 20 января 2025 года. В документе утверждается список из 266 профессий и перечень организаций, доступных для прохождения АГС. Среди новинок — возможность альтернативной службы лесоводом, рыбоводом, оператором машинного доения, промысловым охотником, резчиком мясопродуктов, сборщиком обуви, артистом балета, главным тренером, химиком, лесником, электроником и оператором видеозаписи. В приказе упоминаются около 1,6 тыс. организаций почти во всех регионах РФ, куда призывник может отправиться по АГС. В списке есть больницы, диспансеры, дома престарелых и санатории, а также, например, управления мелиорации, университеты, ветеринарные центры, библиотеки, информагентства и собесы.

По ст. 59 Конституции РФ призывник имеет право выбрать АГС, «если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы». С 2002 года в России действует федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», где АГС признается «особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства» взамен «военной службы по призыву». Для прохождения АГС призывнику нужно подать заявление в военкомат.

В Минтруде “Ъ” пояснили, что списки предприятий и профессий для АГС утверждаются приказами ведомства ежегодно по предложениям органов власти. Например, в 2022 году в перечень профессий добавили дояра, кондуктора и животновода, но исключили стеклопротирщика и концертмейстера. В 2023 году в списках Минтруда фигурировали 816 организаций и 149 возможных профессий, в том числе 12 видов артистов, включая кукловода и артиста хора (они могли послужить в 50 региональных театрах). В 2024 году перечни утверждались приказами ведомства дважды, в феврале и августе, и в последней версии того года фигурировали 238 профессий, включая, например, библиотекаря и гидрогеолога. Обновленный перечень (в который, например, вновь вернулась служба концертмейстером) составлен по предложениям 12 федеральных органов власти и 85 регионов, добавили в Минтруде — именно этот приказ будет использоваться во время весеннего и осеннего воинских призывов 2025 года.

АГС долгие годы выбирало примерно одно и то же число призывников — в пределах 1,1–1,2 тыс. человек. По данным Росстата, во втором полугодии 2023 года альтернативную службу в РФ проходили 1140 человек (при этом в войска в весенний призыв 2023 года было отправлено 147 тыс. человек). С тех пор рекорд обновлялся дважды. Во втором полугодии 2023 года АГС выбрали 1645 человек, а в первом полугодии 2024 года — 2022 призывника (более поздние данные Росстат не публиковал).

Напомним, что АГС допускается и законом о мобилизации — с оговоркой, что процедура должна проходить в соответствии с отдельным законом, который до сих пор не разработан. Единственным известным случаем АГС во время мобилизации 2022 г. стала история евангельского христианина Павла Мушуманского: в 2019 году он прошел АГС вместо воинской службы, в 2022 году был призван в рамках частичной мобилизации, а затем в судах добился права вновь пройти гражданскую службу.

Александр Воронов