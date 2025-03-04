В Дагестане прошли похороны Бувайсара Сайтиева

Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев был похоронен сегодня, 4 марта, в селе Чаравали (Ярыксу-Аух) Новолакского района Дагестана. Прощание со знаменитым спортсменом посетили несколько тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бувайсар Сайтиев на Олимпийских Играх в Пекине в 2008 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бувайсар Сайтиев на Олимпийских Играх в Пекине в 2008 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О смерти Бувайсара Сайтиева стало известно в воскресенье, 2 марта. Спортсмену было 49 лет. О причинах смерти не сообщалось; известно, что перед смертью он был госпитализирован.

Спортсмен трижды завоевывал золото на Олимпийских играх — в 1996, 2004 и 2008 годах, выступая в категории до 74 кг. Он также шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы.

В понедельник тело Бувайсара Сайтиева специальным бортом было доставлено из Москвы в Грозный, а оттуда перевезено в Хасавюрт, где был организован тазият (выражение соболезнований семье покойного). В Чечне после смерти выдающегося спортсмена был объявлен трехдневный траур — с 3 по 5 марта. Соболезнования в связи со смертью Сайтиева выразил президент России.

Подробнее о карьере Бувайсара Сайтиева — в материале «Ъ» «Классик вольной борьбы».

Юлия Рыбина, Махачкала