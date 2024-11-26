Для участников СВО в Удмуртии появятся кредит под 12% и бизнес-акселератор

Для участников специальной военной операции (СВО) в Удмуртии планируют создать бизнес-акселератор и предоставлять льготные кредиты со ставкой не выше 12%. Соответствующее поручение органам власти озвучил глава республики Александр Бречалов на сессии республиканского Госсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наша с вами задача — проанализировать все имеющиеся меры поддержки и понять, достаточно ли их, на что нам нужно обратить особое внимание дополнительно. Все больше бойцов возвращаются домой»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, еще одной мерой поддержки участников СВО, озвученной на сессии Госсовета региона, станет выдача вернувшимся с инвалидностью бойцам автомобилей с ручным управлением.