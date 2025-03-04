Суд отложил заседание по делу Олега Дерипаски и СМИ-иноагента

Арбитражный суд Краснодарского края отложил до 26 мая судебное разбирательство по иску бизнесмена Олега Дерипаски к латвийской The Insider SIA, владеющей интернет-изданием The Insider (внесено в реестр иноагентов, признано нежелательным в России), главному редактору издания Роману Доброхотову (признан иностранным агентом) и журналисту Сергею Ежову (признан иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кубань», господин Дерипаска требует признать не соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о якобы покупке и использовании им самолета. Также истец требует удалить статьи и видеоматериалы о нем с ресурсов ответчиков, опубликовать опровержение, и в случае неисполнения решения суда взыскать с ответчиков солидарно неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки.

В декабре 2024 года Олег Дерипаска подал иск к председателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марию Певчих (признана иностранным агентом). Также соответчиком по иску является Google LLC. Дело рассматривает Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края (по месту прописки истца).

Как указано в карточке дела, иск связан с защитой неимущественных прав, чести, достоинства и деловой репутации. Суть иска на данном этапе судебного производства неизвестна. Предварительное заседание по делу назначено на 24 марта.

Наталья Решетняк