Олег Дерипаска подал в суд на СМИ-иноагента из-за статей о бизнес-джете

Как стало известно «Ъ-Кубань», бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края к латвийской The Insider SIA, владеющей интернет-изданием The Insider (внесено в реестр иноагентов, признано нежелательным в России), главному редактору издания Роману Доброхотову (признан иностранным агентом) и журналисту Сергею Ежову (признан иностранным агентом). Предприниматель требует признать не соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о якобы покупке и использовании им самолета Falcon за 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сведения, которые Олег Дерипаска просит признать не соответствующими действительности, были озвучены в видеорасследовании от 8 октября 2024 года и статье от 28 августа 2024 года.

Истец требует в трехдневный срок после вступления решения суда в силу разместить опровержение на сайте «Коммерсантъ» и YouTube-канале The Insider (внесено в реестр иноагентов, признано нежелательным в России). Также он настаивает на удалении статьи с сайта издания в десятидневный срок.

В случае неисполнения решения суда Олег Дерипаска требует взыскать с ответчиков солидарно неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Предварительное заседание по делу назначено на 4 марта 2025 года.

Наталья Решетняк