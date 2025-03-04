В Москве умер обвиняемый во взятках экс-министр транспорта Башкирии

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня ночью в Москве скончался бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к семье экс-чиновника. По его данным, господин Клебанов скончался в одной из столичных больниц на фоне тяжелого заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В последнее время он находился под домашним арестом в рамках возбужденного против него в Башкирии уголовного дела. По данным следствия, Александр Клебанов являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, сейчас проходит процедуру банкротства), в мае 2023 года потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда, грозя проблемами в случае отказа.

Министра задержали в начале мая, затем он был уволен со своего поста. Советский райсуд Уфы сначала арестовал фигуранта, а позже перевел его под домашний арест. Господин Клебанов полностью признал вину по уголовному делу о взяточничестве, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о совершении преступления «другим лицом».

Подробнее о деле — в материале «В расследование подлили дизельного топлива».

Дмитрий Астахов, Пермь