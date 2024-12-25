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Экс-министру транспорта Башкирии продлен домашний арест

Басманный районный суд Москвы сегодня продлил меру пресечения бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Под домашним арестом господин Клебанов останется до 7 марта.

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

По данным следствия, Александр Клебанов являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, сейчас проходит процедуру банкротства), в мае 2023 года потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда, грозя проблемами в случае отказа. Министра задержали в начале мая, затем он был уволен со своего поста.

Советский райсуд Уфы сначала арестовал фигуранта, а позже перевел его под домашний арест. Господин Клебанов полностью признает вину по уголовному делу о взяточничестве, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о совершении преступления «другим лицом».

Главное следственное управление СКР истребовало материалы уголовного дела из башкирского управления ведомства для дальнейшего расследования. 3 октября Басманный райсуд Москвы продлил домашний арест Александра Клебанова на три месяца.

Майя Иванова

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