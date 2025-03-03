Главные новости за 3 марта. Ростов-на-Дону и область

В ночь с воскресенья на понедельник в Ростовской области силы и средства ПВО отразили атаку беспилотников в Красносулинском районе. Вечером в понедельник также был сбит БПЛА под Новошахтинском.

Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат Следственного комитета России о ходе расследования уголовного дела по факту гибели волонтера в Цимлянске Ростовской области.

В Таганроге уволился первый заместитель главы города Христофор Ермашов, сообщили в мэрии. По данным местных СМИ, он может перейти на работу в министерство транспорта Ростовской области.

Правительство Ростовской области выбрало поставщика услуги по охране зданий, где оно размещается. Выбранная правительством охранная организация (ее название не указано) будет оказывать профильные услуги в течение года за 41 млн 176 тыс. руб.

ПКФ «Маяк» запустила производство по переработке органической продукции. Объем инвестиций в проект руководство предприятия не раскрывает.

Бывший заместитель начальника Управления торговли Ростова Дмитрий Исаев, почти два года скрывавшийся от следствия, задержан и отправлен в СИЗО. Уголовное дело Дмитрия Исаева связано с деятельностью ОПГ ростовских полицейских, крышевавших ларечников.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем на которой обсудили развитие экологии и госпомощь агропромышленному комплексу региона. В этом году сумма поддержки АПК региона составит 3,5 млрд руб.

Окончание реконструкции ул. Вавилова от ул. Особенной до ул. Сосновой в Ростове запланировано на 1 декабря 2025 года. Из 123 земельных участков, которые планировалось изъять для строительства, сейчас изъято 116. Работы ведутся в соответствии с графиком.