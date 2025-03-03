Задержан находившийся в бегах замначальника управления торговли Ростова

Бывший заместитель начальника Управления торговли Ростова Дмитрий Исаев, почти два года скрывавшийся от следствия, задержан и отправлен в СИЗО. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в одной из силовых структур Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дмитрий Исаев руководил отделом развития нестационарной торговли Ростова. Осенью 2023 года после задержания его руководителя — главы Управления торговли Константина Тихонова, господин Исаев скрылся в неизвестном направлении. По данным источника 1rnd.ru, он уехал в Грузию. Когда у экс-чиновника закончились деньги, он решил вернуться в Ростов и был задержан на границе.

Уголовное дело Дмитрия Исаева связано с деятельностью ОПГ ростовских полицейских, крышевавших ларёчников. По данным следствия, к этой преступной деятельности были причастны ростовские чиновники.

Сергей Иванов