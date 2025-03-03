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В Красносулинском районе сбили два БПЛА

Минувшей ночью силы и средства ПВО отразили атаку беспилотников в Красносулинском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время Минобороны информирует о двух уничтоженных на Дону беспилотниках. По сообщению главы региона, пострадавших и разрушений на земле — нет. В прошлый раз донской регион атаковали с воздуха в прошлую субботу. Тогда летательный аппарат сбили над Новошахтинском.

Дмитрий Ковалевский

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