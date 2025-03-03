Донское правительство заплатит 41 млн рублей за охрану своей резиденции

Правительство Ростовской области выбрало поставщика услуги по охране зданий, где оно размещается. Подрядчик был определен по итогам аукциона, информация о котором есть на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выбранная правительством охранная организация (ее название на сайте не указано) будет оказывать профильные услуги с апреля 2025 года по апрель 2026 года. За это она получит оплату в размере 41 млн 176 тыс. руб.

При этом в ходе аукциона удалось добиться снижения стоимости услуги – начальная цена контракта была заявлена в размере 43 млн 344 тыс. руб.

В аукционе приняли участие два претендента на контракт. Проигравший смог снизить цену лишь до 41 млн 393 тыс. руб.

Сергей Иванов